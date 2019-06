Minister ostro o RPO. "Wykorzysta największą tragedię, by dorzucić argumenty do dyskusji"

Michał Woś skomentował śmierć 9-miesięcznej Blanki z Olecka. Nawiązał przy tym do słów Adama Bodnara, który mówił o "presji urzędników ws. decyzji o odebraniu dziecka". Minister ds. pomocy humanitarnej ma nadzieję, że słowa RPO "wynikały z troski".

Adam Bodnar komentował śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przez 4 instytucje po śmierci 9-miesięcznej Blanki z Olecka. Mimo, że jej matka mówiła, że nie była gotowa na powrót córki, 2 tygodnie później wydano orzeczenie o powrocie dziewczynki do biologicznych rodziców. RPO mówił o "presji dotyczącej odbierania dzieci rodzicom biologicznym, co mogło mieć wpływ na decyzję sądu".

Do tych słów odniósł się na antenie Polsat News minister ds. pomocy humanitarnej i były wiceminister sprawiedliwości. - Pan Rzecznik Praw Obywatelskich wykorzysta każdą okazję, nawet największą tragedię niestety, żeby tylko dorzucić argumenty do tej publicznej dyskusji. Mam nadzieję, że wynika to tylko z troski - skomentował Michał Woś.

- Trzeba jasno powiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia z kilkoma tysiącami takich przypadków, gdy odbiera się dzieci rodzinie, gdy dziecko jest zagrożone. To co my zarobiliśmy jako państwo, to skończyliśmy z pewną patologią jaka była. Jeszcze przed 2015 r. odbierano dzieci z rodzin tylko z powodu biedy. To nie może być samodzielną przyczyną - dodał polityk.