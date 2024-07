Minister o pensjach w rządzie. "Jest takie myślenie"

O ewentualne podwyżki dla ministrów została zapytana minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z "Faktem". - To jest takie niezręczne pytanie do ministra - przekazała, dodając: - Uważam, że to jest bardzo ciężka praca i na takich stanowiskach powinni być ludzie naprawdę oddani i najbardziej profesjonalni. I to powinno znajdować odzwierciedlenie w zarobkach większe niż obecnie.