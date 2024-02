Skandal w Collegium Humanum. Minister nauki reaguje

Powiązania Collegium Humanum z PiS

"Czy biorąc pod uwagę sytuację z Collegium Humanum, można się ponadpartyjnie umówić, że ludzie przedstawiający dyplom MBA z CH, aby otrzymać zatrudnienie w spółkach, nie dostaną stanowiska (zostaną uznani za niespełniający wymogu posiadania dyplomu MBA)? To znaczy, wiem, że nie można i nikt tego nie zrobi, ale jeśli już powszechnie uznajemy, że to była fikcja, to może czas konsekwencje rozciągać nie tylko na sprzedawców?" - napisał na portalu X Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.