Minister Izabela Leszczyna i zagraniczny kapitał w Żywcu. Mieszkańcy mówią dość

Podkreśla, że bardzo zdziwiły go słowa minister o zagranicznym kapitale i o tym, że pacjenci kardiochirurgii mają leczyć się w Bielsku Białej. - Kardiochirurgię w Bielsku-Białej prowadzi zagraniczny podmiot Grupa American Heart of Poland. Dlaczego jak nasze składki trafią do nich, to będzie dobrze, a jak zostaną w tutejszym szpitalu to źle? Może w tym wszystkim są jakieś inne powody konfliktu - zgaduje.