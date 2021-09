Minister Grzegorz Puda zwalnia pracownika. Powodem rozmowa z "Wyborczą"

Sprawę pracownika zatrudnionego w Ministerstwie Rolnictwa "Gazeta Wyborcza" opisała 19 sierpnia. Dziennikarze podali wówczas, że szef resortu Grzegorz Puda chce zwolnić Adriana Maliszewskiego, dlatego że nie załatwił mu on przejścia VIP przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w Rzeszowie. Ostatecznie minister nie zdążył na swój lot, przez co musiał wrócić do Warszawy autem. Do sytuacji doszło 5 sierpnia.