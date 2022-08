Minister Czarnek i prof. Roszkowski mogą spodziewać się pozwu. Za fragment o in vitro w podręczniku do HiT-u

"Autor zapomniał, że metoda in vitro nie jest metodą produkcji ludzi, ale metodą LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, z którą zmaga się w Polsce ok. 1,5 miliona par, czyli 15 - 20 proc. par w wieku rozrodczym (i ta liczba co roku się powiększa)! Najjaśniejszy rząd PiS i o tym też pomyślał, likwidując w 2016 r. ogólnopolski program in vitro. Wprowadził w zamian metodę leczenia niepłodności nazywaną 'naprotechnologią' (połączenie kalendarzyka, diety i modłów). Oficjalne wyniki? Proszę bardzo: in vitro (2013 r. - 2016 r.) - 21.000 urodzonych dzieci; naprotechnlogia (2016 r. - 2018 r.) - 70 (słownie: siedemdziesiąt) urodzonych dzieci" - dodano.