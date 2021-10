Minął rok od wyroku TK ws. aborcji. Strajk Kobiet wyszedł na ulice

"Bronimy życia kobiet w Polsce. Bronimy naszego prawa do aborcji, naszego elementarnego prawa do decydowania o sobie i swojej przyszłości, naszego prawa do podstawowych usług medycznych, do zdrowia fizycznego i psychicznego, prawa do bezpieczeństwa i wolności" - przekazał Ogólnopolski Strajk Kobiet w opisie piątkowych wydarzeń, które odbędą się na terenie całej Polski.