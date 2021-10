Aborcja za granicą. Są dane po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Tak przedstawiają się dane od 22 października 2020 roku, kiedy to wydany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego do dziś. Jednak jak zaznacza "DGP", jest to tylko część odnotowanych zabiegów przerwania ciąży wykonywanych przez Polki za granicą. Niektóre kobiety nie korzystają z pomocy tej fundacji i same wszystko organizują.