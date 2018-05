Mimo obietnic nie zablokowano imprezy swingersów w PKiN. "Seks nie miał miejsca"

Nie udało się zablokować imprezy swingersów w Pałacu Kultury i Nauki. Zarząd zabytkowego budynku zapowiadał, że do niej nie dojdzie, ale fani grupowego seksu bez przeszkód bawili się w samym sercu Warszawy. "Seks nie miał miejsca" – przekonuje zarząd PKiN.

Zarząd PKiN podkreśla, że nie był organizatorem imprezy, a jedynie wynajmował lokal klubowi muzycznemu. "Zgodnie z oświadczeniem organizatora impreza, do której odnosił się artykuł, była imprezą zamkniętą, biletowaną, na której nie dopuszczano do aktów seksualnych. Miała charakter wyłącznie rozrywkowy. Organizator nie informował Zarządu o organizacji imprezy, a Zarząd, aż do publikacji artykułu, nie miał informacji ani o charakterze ani o tematyce imprezy, co nie zmienia faktu, że wzmiankowany w artykule seks nie miał miejsca, a tytuł był drastycznym nadużyciem i nadinterpretacją, w naszej ocenie obliczoną wyłącznie na wywołanie skandalu" – pisze zarząd PKiN w przesłanym Wirtualnej Polsce oświadczeniu.