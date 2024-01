Miller ws. Wąsika i Kamińskiego: "Potężna armia zatwardziałego elektoratu"

Tym, co najbardziej zaintrygowało Millera, był fakt, że ok. 25 proc. pytanych stanowczo opowiada się za tym, by ułaskawieni politycy powrócili na ławy sejmowe. "To jest miarą degeneracji świadomości prawnej i systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - zaznaczył w serwisie X (dawniej Twitter).