Miliony złotych dla "swoich". "Skandaliczne decyzje"

- Niewątpliwie to problem funkcjonowania sfery publicznej. A Prawo i Sprawiedliwość jest w tym obszarze najbardziej aktywne i próbuje zawłaszczyć największy kawałek państwowego tortu. W przypadku Funduszu Młodzieżowego wygląda na to, jakby partia chciała dotrzeć do młodego elektoratu przy pomocy zapełnienia ich kieszeni i przejęła "rząd dusz". I nawet, jeśli rządzący przy tego typu programach próbują być bardzo ostrożni, to wyróżniają się nie na plus, ale na minus - podsumowuje prof. Kamiński.