Miliony przypadków skutków ubocznych po szczepionkach na COVID-19? Wyjaśniamy mity wokół tabeli WHO

- Trzeba wziąć tu pod uwagę proporcje - zaznacza rzeczniczka. Według WHO, do tej pory na całym świecie podano ponad 8 mld dawek szczepionek na COVID-19 - to więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej szczepionki. "Biorąc to pod uwagę, doniesienia o podejrzewanych niepożądanych skutkach szczepionek na COVID-19 nie przewyższają tych dotyczących innych szczepionek. W stosunku do ilości podawanych dawek jest ich nawet mniej" - napisała w e-mailu do Deutsche Welle rzeczniczka.