Miliony Kurskich. Media ujawniły, ile w TVP zarobiła Joanna Kurska

Jak wylicza Onet, Kurska przepracowała w TVP w sumie 13 miesięcy od 2016 roku. Z informacji portalu wynika, że do 2023 roku Telewizja Polska przelała na jej konto 1 mln 532 tys. zł. Co by oznaczało, że zarabiała średnio 117 tys. zł za miesiąc pracy.