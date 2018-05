Milionowe zarobki Donalda Tuska. Padły konkretne kwoty

1,29 mln euro - tyle mógł zarobić Donald Tusk przez trzy lata kierowania Radą Europejską. Jak wynika z wyliczeń portalu superbiz.pl, polityk otrzyma ogromne wynagrodzenie za dwie kadencje na stanowisku szefa RE.

Z kolei portal superbiz.pl postanowił prześwietlić zarobki Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. Każdy członek tej instytucji może liczyć na podstawowe wynagrodzenie, które przed odjęciem podatków wynosi aż 21 tys. euro miesięcznie. Jednak z racji pozycji Tuska w strukturach europejskich stawka ta jest znacznie większa. Szefowi RE jest wypłacane co miesiąc ponad 25,5 tys. euro.

To jednak nie wszystko. Oprócz wysokich wynagrodzeń, członkowie Rady Europejskiej korzystają z m.in. udogodnień mieszkalnych. Każdy z nich otrzymuje specjalną dietę (jest to 15 proc. podstawowej pensji - przyp. red.), która ma pokryć koszty wynajmu mieszkania czy hotelu w Brukseli lub Strasburgu. Tym samym Donald Tusk otrzymuje na nocleg dodatkowo 4 tys. euro miesięcznie.

Co się tyczy europejskiej emerytury , po ukończeniu 65. roku życia Donald Tusk będzie mógł pobierać ponad 21 proc. pensji czyli niemal 5,5 tys. euro miesięcznie. W skali roku emerytura szefa Rady Europejskiej wyniesie ponad 65,5 tys. euro.

Zobacz także: Tadeusz Cymański: artykuł "GW" o Kaczyńskim to upadek

Portal superbiz.pl wyliczył, ile Donald Tusk mógł zarobić od czasu swojego wyjazdu do Brukseli. Co miesiąc polityk otrzymywał ponad 30 tys. euro miesięcznie, a od 1 grudnia 2014,( gdy został szefem RE - przyp. red.), Tusk mógł zarobić nawet 1,29 mln euro. Nie licząc podatków były premier RP mógł otrzymać 5,6 milionów złotych.

Warto zaznaczyć, że przed Donaldem Tuskiem czeka jeszcze druga kadencja na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Gdy zakończy swoją karierę w Brukseli, jego łączny zarobek wyniesie prawie 1,85 mln euro, co daje 7 953 636,61 złotych.

Co więcej, Donald Tusk w ramach dodatku przejściowego, otrzymałby prawie 368 tys. euro, czyli ok. 1,6 miliona złotych. Po odejściu z Brukseli dostawałby dodatkową kwotę, która wynosiłaby od 40 do 65 proc. ostatniego wynagrodzenia podstawowego. Taki dodatek jest wypłacany przez trzy lata.