Robert Biedroń zarabia 12 tysięcy złotych. „To mniej od wójtów okolicznych gmin”

Robert Biedroń jako prezydent Słupska zarobił w ubiegłym roku ponad 146 tys. zł. Udało mu się też spłacić 151 tys. zł kredytu. Ten sam Biedroń niedawno mówił, że „zarabia mniej od wójtów okolicznych gmin”.

Porównując jego stan posiadania z początku kadencji z obecnym, można dojść do ciekawych wniosków. Z oświadczenia majątkowego złożonego na początku kadencji, czyli jesienią 2014 roku, wynikało, że miał 33 tys. zł oszczędności; 9,2 tys. zł w funduszach inwestycyjnych oraz 1,2 tys. zł w papierach wartościowych. W 2016 roku uzbierały się już pokaźne sumy. Oszczędności w złotówkach zostały prawie potrojone – 95,8 tys. zł. A w funduszach inwestycyjnych było to już 10,4 tys. zł.

Spłacił cały kredyt

W ubiegłym roku prezydent Słupska miał do spłaty kredyt hipoteczny. Na 31 grudnia 2016 r. była to kwota 151,6 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym za 2017 rok po kredycie nie ma śladu. Wynika z tego, że cała kwota została spłacona. W 2017 roku uszczupliły się też jego oszczędności. Obecnie ma dwie lokaty ( łącznie ) na 31 tys. zł, a na rachunku oszczędnościowym 4 tys. zł.

Obniżka pensji, to próba poniżania

Odniósł się również do proponowanej przez rząd PiS obniżki wynagrodzeń dla samorządowców. - (…) Można mi obniżać pensję, żyję skromnie, poradzę sobie. Tylko czemu ma to służyć? Jaki jest cel, żeby Biedroń, jako prezydent Słupska, zarabiał mniej od sprzedawcy? Można obniżać, tylko po co ta próba poniżania? Ja sobie poradzę, ale kończy się tym, że będzie selekcja negatywna i do samorządów pójdą najsłabsi i ci z legitymacją miasta, co będzie dotyczyć m.in. szefów spółek komunalnych - ocenia Biedroń.