Milionowe dotacje dla narodowców z państwowej instytucji. Nowe ustalenia posłów KO

Z kolei do Straży Narodowej przelano 1,7 mln złotych. Stowarzyszenie wnioskowało o środki na zakup siedziby, 9-osobowego busa, samochodu terenowego typu pick-up, agregatu prądotwórczego czy specjalistycznego sprzętu "do ochraniania zgromadzeń publicznych i udzielania pierwszej pomocy". W argumentacji przywołano konieczność "ochrony wydarzeń o charakterze patriotycznym, religijnym oraz obrońców życia, ponieważ to one są najbardziej narażone na ataki i prowokacje ze strony lewicowych aktywistów".