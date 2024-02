Miliardy euro dla rolników. Tusk: może nawet jutro

- Czy Ukraina może przegrać tę wojnę? Nie! Nie lubię do końca takich pytań, bo gdy rozmawia się o Ukrainie i rosyjskiej agresji, lepiej nie zgadywać tylko zastanowić się, co możemy zrobić, by powstrzymać Rosję. To nie kwestia dywagacji intelektualnych, tylko konkretnych kroków, które może zrobić NATO. W Paryżu rozpoczęto dwa dni temu dyskusję na temat możliwej obecności wojsk państw NATO w Ukrainie. Norwegia i Polska są gotowe i przygotowane finansowo do poprawy wsparcia Ukrainy. Dzięki sprzętowi, pomocy humanitarnej i szkoleniom. To zresztą szkolenia formułowane przez Kijów i prezydenta Zełenskiego - dodał szef rządu.