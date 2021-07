Miłakowo. Doniesienie Akcji Katolickiej na Wiedźmuchy

Co na to same zainteresowane? - Nie szerzymy okultyzmu, nie odprawiamy czarów, nie jesteśmy postaciami bajkowymi. Nie wtrącamy się też do religii. Nasza działalność od początku miała nam pomóc stanąć na nogi poprzez nasze zabawy, wygłupy. Pomaga nam dalej żyć - mówi jedna z założyciel Wiedźmuch Alicja Tomaszewska (dyrektor Domu Kultury w Miłakowie).