MikroGlob. PiS chce podbić kosmos. Krajowy Program Kosmiczny za miliony złotych

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało do prekonsultacji projekt Krajowego Programu Kosmicznego. Przewiduje on m.in. budowę polskiej konstelacji satelitów teledetekcyjnych o nazwie MikroGlob. Szacowany koszt to blisko 600 mln zł. Większość kwoty ma pochodzić z Krajowego Programu Odbudowy.