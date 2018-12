Mikołów: nowy dopalacz na rynku? Trzy osoby nie żyją

Tragedia podczas świąt Bożego Narodzenia w Mikołowie. Zmarły trzy młode osoby. Przyczyną śmierci było przedawkowanie dopalaczy.

Pierwszą ofiarą dopalaczy w powiecie mikołowskim była 35-letnia kobieta. Jej ciało policjanci znaleźli w dniu Bożego Narodzenia. Tego samego dnia martwego 22-letniego mężczyznę znaleźli jego bliscy. Kolejna ofiara sama zgłosiła się do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy 20-letni mężczyzna zmarł - informuje dziennikzachodni.pl.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że wszyscy przedawkowali dopalacze. Nic nie wskazuje jednak na to, by ofiary znały się lub wspólnie zażywały te substancje. Jeśli te informacje się potwierdzą, może to oznaczać, że na rynku pojawiła się nowa, śmiertelnie groźna nielegalna substancja psychoaktywna.