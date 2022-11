Mikołajki 6 grudnia. Skąd wziął się zwyczaj ich obchodzenia?

Mikołajki - skąd zwyczaj dawania prezentów?

Zgodnie z legendą, prawdziwy święty Mikołaj pochodził z zamożnej rodziny z Patary - położonej w jednej z prowincji Azji Zachodniej (obecnie Turcja). Rodzice biskupa przekazali mu ogromną fortunę, którą on sam rozdał ubogim. Obraz św. Mikołaja - hojnego kapłana, który dbał o najuboższych, był przekazywany aż do średniowiecza. W późniejszych wiekach, do postaci biskupa przypasano zwyczaj przekazywania najmłodszym drobnych prezentów. Tradycja ta była kultywowana już w X wieku.