Sensacyjne odkrycie. To tutaj jest grób świętego Mikołaja

O tym, że nowsza świątynia powstała między innymi po to, by chronić grób świętego Mikołaja, od lat mówiło się dość otwarcie. Kościół jest otoczony posągami tej świętej postaci. Jednak dopiero ostatnie odkrycie stało się potwierdzeniem wcześniejszej hipotezy, tym bardziej, że zgodnie z różnymi podaniami wskazywano też inne miejsca jako potencjalny spoczynek słynnego świętego. Niektórzy naukowcy twierdzili, że w chwili śmierci, czyli w 343 r. n.e., został on pochowany właśnie w kościele w Demre, skąd w 1087 r. przemycono jego szczątki do włoskiego miasta Bari. Po ostatnim odkryciu badacze dochodzą do wniosku, że nastąpiła pomyłka i prawdopodobnie przeniesiono niewłaściwe kości.