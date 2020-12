Mikołajki. Czy dorośli robią sobie prezenty?

Grudzień to zdecydowanie miesiąc prezentów i miłych niespodzianek, a pierwszą okazją do obdarowania najbliższych są mikołajki. Święto to obchodzimy 6 grudnia na cześć św. Mikołaja, biskupa Miry. Żył on na przełomie III i IV w. w Licji (dzisiejsza Turcja). Słynął z życzliwości, dobrego serca i wrażliwości na krzywdę innych. Gdy odziedziczył po rodzicach niemałą fortunę, postanowił rozdać ją ubogim.