Mikołajki 2020. Najlepsze życzenia mikołajkowe na 6 grudnia

Życzenia mikołajkowe. Rymowane wierszyki na 6 grudnia

Drogi, Święty Mikołaju,

co przychodzisz prosto z raju

i dla dzieci gwiazdkę masz,

powiedz co mi dzisiaj dasz?

Ja pamiętam, w zeszłym roku,

przyszedłeś do nas o zmroku,

miałeś z sobą mnóstwo rzeczy

i wszystko dla grzecznych dzieci.

Więc przez cały roczek długi,

długi tak jak droga mleczna

czekałam na ciebie kochany

i starałam się być grzeczna.

A gdy dziś tu jesteś z nami

i podarki z sobą masz,

choć drobiażdżek daj dla Asi

by radosną miała twarz.