Mike Pence i Andrzej Duda złożą wizytę w obozie koncentracyjny Auschwitz-Birkenau

Mike Pence, wiceprezydent USA, przyjechał do Polski, aby wziąć udział w konferencji bliskowschodniej w Warszawie. W trakcie wizyty wspólnie z Andrzejem Dudą złożą wizytę w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

W dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja dotycząca bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie zorganizowana przez Stany Zjednoczone oraz Polskę. W związku z tym wydarzeniem do naszego kraju przyjechali m.in. Mike Pence , wiceprezydent USA oraz Mike Pompeo , sekretarz Stanu USA.

Konferencja bliskowschodnia w Warszawie

W związku z organizacją konferencji bliskowschodniej, Prezes Rady Ministrów wprowadził w Warszawie od poniedziałku, do piątku pierwszy stopień alarmowy Alfa. Wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.