MIG-29 trafią jednak na Ukrainę? "Koniec ze swobodnym hasaniem Rosjan"

Według płk Macieja Matysiaka, nie ma jednak co liczyć na zniknięcie irańskich bezzałogowców z frontu walki. - Jeśli nawet kończą się dostawy irańskich dronów to Iran zdążył już zapewne przekazać technologię i wszelkie narzędzia do produkcji maszyn Rosjanom. Takie jest modus operandi Iranu. Żeby uniknąć transportu, wysyła części, a w państwie-odbiorcy instaluje montownię. Irańska technologia jest prosta, ale skuteczna: dron ma lecieć, uderzyć i zabić. Rosjanie mają zapewne już dokumentację od Iranu, która pozwoli im produkować bezzałogowce. W Chinach lub Indiach znajdą i kupią zamienniki. To Rosjan nie powstrzyma – ocenia płk Maciej Matysiak.