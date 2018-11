Mieszkowice: 28 osób bez dachu nad głową po wybuchu w kamienicy

Po eksplozji w kamienicy w Mieszkowicach (woj. zachodniopomorskie), 28 osób nie może wrócić do dwóch budynków, które ucierpiały w pożarze. Nie wiadomo, czy kamienicę da się odbudować. - Nie mamy nic - mówi jedna z mieszkanek.

Wybuch miał miejsce w środę po południu. Pisaliśmy o tym TUTAJ . Na poddaszu kamienicy przy ul. Jana Pawła II w Mieszkowicach prawdopodobnie wybuchł gaz. Zawalił się dach, podłoga pierwszego piętra i jedna ściana budynku. Zniszczeń doznał też przylegający do kamienicy dom.

Trzy osoby zostały poszkodowane, a najciężej ranną zabrał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To mężczyzna mieszkający na poddaszu. Jest poważnie poparzony. Prawdopodobnie to w jego lokalu nastąpił wybuch gazu - donosi TVN24.

Noc u rodziny i w zajeździe

- Nie mamy nic. Tam praktycznie nie ma co zbierać. Nie mamy gdzie mieszkać. Nie wiem, co będzie dalej. Mam trójkę dzieci. Musimy mieć dom. Dziś możemy zostać u rodziny, ale co jutro, pojutrze? – martwi się Jolanta Bobral, która mieszkała na parterze zniszczonej kamienicy. Na szczęście, nikt z jej rodziny nie ucierpiał, bo dzieci były w szkole, a ona z mężem w pracy.