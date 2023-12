Mieszkaniec Chrzanowa podejrzany o zamordowanie matki. Może dostać dożywocie

Policjanci z Lublina zostali wezwani w czwartek do Chrzanowa, wsi w powiecie janowskim do przypadku zabójstwa. "Policjanci, którzy pojechali na miejsce, odnaleźli w domu ciało kobiety. Z obrażeń, jakie posiadała, wynikało, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie" - poinformowała RMF FM aspirant sztabowa Faustyna Łazur, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.