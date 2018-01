Mieszkańcy Zakopanego złożyli skargę na Sylwestra TVP. Burmistrz przeprasza

Sylwester TVP zebrał przed telewizorami ogromną publiczność, bo aż 7 mln widzów. Władze Telewizji Polskiej nie kryły radości z wyniku i już w trakcie koncertu okrzyknęły widowisko mianem hitu. Niestety, nie wszyscy mieli w tym dniu powody do radości. Mieszkańcy Zakopanego mieli do imprezy wiele zastrzeżeń.

Sylwestrowa zabawa zorganizowana na Równi Krupowej przyciągnęła do Zakopanego ok. 90 tys. osób. I choć miasto co roku przeżywa oblężenie turystów, to to, co wydarzyło się ostatniego dnia 2017 r. przerosło jego mieszkańców. Pierwsze problemy pojawiły się, gdy osoby bawiące się na koncercie zorientowały się, że w strefie ogrodzonej przez TVP obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.