"Mięsożerna choroba" atakuje Japonię. Co trzeci chory umiera

Prawie co trzeci chory umiera

Większość osób zakażonych paciorkowcami nie przejawia żadnych objawów, a jeśli tak, to ograniczają się one jedynie do bólu gardła i infekcji skórnych. Władze jednak zaznaczają, że w rzadkich przypadkach, gdy bakteria dostaje się do krwiobiegu, mięśni lub płuc, objawy mogą szybko się nasilić, prowadząc do obniżenia ciśnienia krwi, niewydolności wielonarządowej, a nawet śmierci. Szacuje się, że 30 procent przypadków STSS kończy się śmiercią.