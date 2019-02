Mięso z polskiej ubojni było w Czechach luksusem. "Udawało argentyńską wołowinę"

Luksusowe restauracje w Czechach skupowały mięso z ubojni sprzedających wołowinę z chorych krów. Czeski minister rolnictwa Miroslaw Toman powiedział, że restauratorzy przyrządzali je i sprzedawali jako argentyńskie steki. Cena? W przeliczeniu ok. 160 zł za sztukę.

- Zapewniam was, że to nie trafiało do tanich jadłodajni. Kupowały to luksusowe restauracje, zwłaszcza te w Pradze. Brali to restauratorzy, którzy proponowali mięso klientom jako argentyńską wołowinę i sprzedawali ją za 1000 koron - mówił w środę czeski minister rolnictwa Miroslaw Toman.