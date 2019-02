Międzynarodowy Dzień Pizzy. Przedstawiamy historię jednego z najpopularniejszych dań na świecie

Mało kto na świecie nie próbował i nie lubi pizzy. Ta włoska potrawa jest prosta, bardzo popularna i można do niej dać praktycznie każdy składnik. Pizza ma także swoje święto. Właśnie dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Sprawdzamy historię dania, święta oraz czy pizzerie w Polsce planują specjalne promocje.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Międzynarodowy Dzień Pizzy. Przedstawiamy historię jednego z najpopularniejszych dań na świecie (Shutterstock.com)

Międzynarodowy Dzień Pizzy. Historia pizzy i święta

Za twórców kultowej dziś pizzy uznaje się kucharzy z Neapolu, ale to pierwsze tego typu danie robiono już w starożytnej Grecji. Antyczni Grecy piekli placek z ziołami i polewali go oliwą. Co ciekawe, serwowano go najpierw na terenie dzisiejszej Italii. W starożytnym Egipcie takie okrągłe placki służyły jako sposób zapłaty.

Eksperci kulinarni przeważnie jako pizzę określają zapiekany placek na bazie sosu pomidorowego, a pierwsze pomidory do Europy trafiły dopiero w XVI wieku. Włosi nie mogli się przyzwyczaić do smaku nowego warzywa przez lata. Dopiero w XVIII wieku pizza z dodatkiem ziół i zaczęła robić furorę we Włoszech. Zaciekawiony jej fenomenem król Ferdynand II Burbon przyjechał do Neapolu spróbować pizzy. Posmakowała mu i przyczynił się do wypromowania jej w pozostałej części Włoch.

W 1889 roku Raffaelo Esposito, jeden z neapolitańskich kucharzy, zadedykował jedną pizzę królowej Małgorzacie Sabaudzkiej. Swój wypiek nazwał „margerita”, a była to wersja pizzy z serem mozzarella.

Pod koniec XIX wieku pizza trafiła do Stanów Zjednoczonych, co zdecydowanie przyczyniło się do wzrostu popularności dania. Północne Włochy przekonały się do pizzy dopiero po II wojnie światowej dzięki emigrującym w poszukiwaniu pracy obywatelom Italii z południa.

W 2009 roku Komisja Europejska uznała pizzę neapolitańską za wyrób tradycyjny i przyznano jej certyfikat TSG (Traditional Specialities Guaranteed). Oznacza to, że pizza neapolitańska może być wyrabiana wyłącznie według ściśle określonej receptury.

W Polsce, Rosji i we Włoszech Międzynarodowy Dzień Pizzy obchodzony jest 9 lutego, w Wielkiej Brytanii 1 lipca, w Brazylii 14 lipca.

Obecnie na całym świecie można upiec ponad 50 rodzajów pizzy. Codziennie na całym świecie sprzedaje się aż 13 milionów pudełek z pizzą.

Międzynarodowy Dzień Pizzy. Promocje w pizzeriach w Polsce

W związku z Międzynarodowym Dniem Pizzy pizzerie w Polsce organizują specjalne promocje.

W pizzeriach Domino's uważają, że jeden Dzień Pizzy to za mało, dlatego promocja obowiązuje cały tydzień. Możemy zamówić dwie pizze w cenie jednej.

PizzaPortal.pl przygotował kupony z obniżkami cen oraz darmowymi sosami, napojami i dostawami.