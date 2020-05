Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. To one czuwają przy łóżkach pacjentów.

12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony w 1973 roku przez Międzynarodową Rade Pielęgniarek, podczas Kongresu w Meksyku. Od tamtej pory święto to obchodzone jest co roku 12 maja. Ta data została wybrana ze względu na Florence Nightingale, angielską pielęgniarkę i działaczkę, żyjącą na przełomie XIX i XX wieku, która stała się prekursorką nowoczesnego pielęgniarstwa. 12 maja Florence Nightingale obchodziła urodziny, dlatego właśnie ten dzień wybrano na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, by podziękować im za poświęcenie się dla pacjentów. W Polsce do nazwy święta dodano też położne, dlatego dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.