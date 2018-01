Między 22 a 6 rano możesz mieć trudności z kupieniem alkoholu. Są tacy, którzy się z tego cieszą

- W mniejszych wioskach, gdzie nagle zabraknie monopolowego, ludzie i tak sobie poradzą, zakładając meliny, albo będą handlować wódką za stodołą - komentuje terapeuta uzależnień. Co zmieni podpisana przez prezydenta ustawa o wychowaniu w trzeźwości?

Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie dwie ustawy: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o bezpieczeństwie imprez masowych. (Pixabay.com, Fot: pixaby)

Samorządy będą mogły ograniczyć sprzedaż alkoholu między godziną 22 a 6 rano. Prezydent właśnie podpisał nowelizację przepisów w tej sprawie . Wprowadzony też został zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Jak tę nowelizację komentują osoby uzależnione od alkoholu?

- Od moich pacjentów, którzy są w procesie leczenia uzależnienia alkoholowego słyszę, że się cieszą z możliwości utrudnionego dostępu do alkoholu - komentuje Robert Rutkowski, psychoterapeuta uzależnień. Osobiście uważa, że ktoś, kto będzie chciał upijać się do nieprzytomności i tak to zrobi. - W mniejszych wioskach, gdzie nagle zabraknie monopolowego, ludzie i tak sobie poradzą, zakładając meliny, albo będą handlować wódką za stodołą - dodaje. Jednocześnie twierdzi, że odcięcie całodobowego dostępu do alkoholu może udaremnić bezrefleksyjne picie osób, które słabo kontrolują spożywanie alkoholu.

- Często jestem w Szwecji, gdzie ograniczenia w dostępie do alkoholu, są od dawna i sam kilkakrotnie miałem problem z kupieniem butelki wina do kolacji - mówi terapeuta. - Szwedzi jadąc przez Polskę robią sobie na stacjach benzynowych selfie, nie mogąc uwierzyć w to, że alkohol można kupić w momencie płacenia za zatankowane paliwo. Wydaje im się to kuriozalne.