Przed laty Miedwiediew prezentowany był światu przez Rosję jako "liberał". Nie brakowało przekonania wśród polityków Zachodu, że w rzeczywistości nim jest. Czas pokazał jednak, co tak naprawdę ma do powiedzenia Miedwiediew. W jednym z najnowszych wulgarnych wpisów pisze o upadku Europy i "śmierdzącej koszulce" prezydenta Ukrainy. Często atakuje we wpisach na Telegramie polskie elity polityczne za ich postawę względem Rosji i jej agresji na Ukrainę.