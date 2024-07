Rozważył scenariusze przewidujące przyjęcie Ukrainy do NATO. Założył, że Kijów może podjąć negocjacje pokojowe z Moskwą tylko po to, by "uzupełnić potencjał militarny i ludzki". Przewidział, że wtedy mogą paść deklaracje odmowy wstąpienia do NATO. Ocenił jednak, że one "same w sobie do niczego nie doprowadzą". Jeśli jednak takie zapewnienia zostaną złożone, to - według Miedwidiewa - "w Kijowie szybko rozpocznie się nowy, trzeci krwawy Majdan, który zmiecie obecną juntę i wyniesie do władzy jeszcze bardziej radykalną".