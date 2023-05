Miedwiediew atakuje Polaków. "Chcą uczyć wszystkich historii"

Kreml grzmi po decyzji ws. Kaliningradu

Decyzja dotycząca Kaliningradu nie spodobała się Kremlowi. Rzecznik Władimira Putina stwierdził w środę, że "to już nawet nie jest rusofobia, to graniczy z szaleństwem". - Wiemy z historii, że Polska od czasu do czasu popada w szał nienawiści do Rosjan. Powtarza się to od wieków - powiedział Dmitrij Pieskow. Teraz głos zabrał Dmitrij Miedwiediew.