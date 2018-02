Międlar pyta Ostaszewską. "Kim ty w końcu jesteś: Niemką czy kacapką?"

Maja Ostaszewska skrytykowała pomysł Jacka Międlara na bluzy z napisem "Nie przepraszam za Jedwabne". Były ksiądz odpowiedział artystce pytaniem o jej pochodzenie.

Maja Ostaszewska postanowiła odnieść się do nowej "działalności biznesowej" byłego księdza Jacka Międlara. Otworzył on sklep z odzieżą, w którym sprzedaje koszulki i bluzy z napisem "Nie przepraszam za Jedwabne". Swoją ofertę promuje hasłem "dumny Polak nie przeprasza za niemieckie zbrodnie".

Aktorka nie kryła oburzenia w sieci. - Dziś pewien nacjonalista bezkarnie nawołuje do nienawiści i sprzedaje koszulki z napisem "Nie przepraszam za Jedwabne". To haniebne. Brak reakcji odziera nas z człowieczeństwa. Ja jako Polka przepraszam za Jedwabne, za Kielce, za marzec 68. Wstydzę się. Powtarzam- nigdy więcej . Nie zgadzam się na rosnącą ksenofobię. Nie chcę zakłamywania historii. Nie w moim imieniu - napisała Ostaszewska na portalu społecznościowym.

- Aktorzyno, nie wiem czy wiesz, ale Polacy nie walczyli w sposób zorganizowany i systemowy z Żydami tak jak czynili to starozakonni w szeregach policji porządkowej w gettach, Judenratach, Sonderkommando czy Wehrmachcie. Nie wiem czy wiesz, ale w 1941 roku to nie Polacy rządzili w Jedwabnem, ale Niemcy, których ty, w myśl politycznej poprawności nazywasz nazistami - tłumaczy były ksiądz.

To jednak nie wszystko: Jacek Międlar zarzucił Mai Ostaszewskiej, że "odgrywa rolę opłacaną przez m.in Jana T. Gross lub Stefana Michnika".

