Micheil Saakaszwili: nie będę prosił o azyl w Polsce

Zatrzymany wczoraj w Kijowie i wydalony do Polski Micheil Saakaszwili zapewnił, że nie zamierza starać się w Polsce o azyl. Przyznał też, że nie boi się ekstradycji do Gruzji.

- Znajduję się obecnie pod ochroną polskiej policji w jednym z hoteli w Warszawie. Rozmawiałem z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dzwonili do mnie, kiedy byłem na lotnisku w Warszawie. Nie będę prosił o azyl polityczny w Polsce - stwierdził Saakaszwili w rozmowie z ukraińską stacją telewizyjną Newsone.

Saakaszwili dodał, że w samolocie przeczytano mu postanowienie ukraińskiej służby migracyjnej o odesłaniu go do Polski, jako ostatniego kraju pobytu.

- Nie rozśmieszajcie mnie. Władze w Gruzji boją się mnie jak diabeł święconej wody. Od samego początku mówiłem, że jeśli chcieliby mojej ekstradycji, to zrobiliby to wczoraj. Mówiłem też, że ani Gruzja, ani Ukraina, nie mają wobec mnie żadnych poważnych oskarżeń - odparł pytany, czy nie obawia się możliwości ekstradycji z Polski do Gruzji.