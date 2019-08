Michał Wójcik o dymisji Łukasza Piebiaka: Zbigniew Ziobro powinien za to medal dostać

Michał Wójcik ocenił zachowanie szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, który zdymisjonował Łukasza Piebiaka po aferze ws. "farmy trolli". Według wiceministra, Ziobro powinien za to otrzymać medal.

- Pamiętam to wzburzenie - wspomina wiceminister, podkreślając, że gdy szef resortu dowiedział się, co się stało, natychmiast zdymisjonował Łukasza Piebiaka. - On tak naprawdę powinien za to medal dostać - dodał Wójcik. Zaznaczył, że resort w tej sprawie "nie ma się tu czego wstydzić i z czego tłumaczyć".