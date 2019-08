Zbigniew Ziobro o rezygnacjach w ministerstwie sprawiedliwości. "Nie będzie dymisji"

Minister Sprawiedliwości zapewnił, że dymisje w resorcie kończą się na rezygnacji ze stanowiska Łukasza Piebiaka. Trzeba działać stanowczo, jak ja w sytuacji, która miała miejsce w ministerstwie - stwierdził. Jak przekonuje, są ludzie głęboko zainteresowani tym, żebym przestał pełnić swoją funkcję.

Polityk był też pytany o dalsze rezygnacje w resorcie. - Podjąłem już dymisję ws. Łukasza Piebiaka. Wobec każdego będę postępował bezwzględnie, kiedy dochodzi do łamania standardów etycznych. Dziś wystąpiłem o przygotowanie kodeksu etyki dla sędziów. Mamy problem z publicznymi wypowiedziami z ich strony. Kłótnie, do których dochodzi w takich środowiskach jakim jest rodzina sędziowska, są szczególnie raniące - tłumaczył.

Minister sprawiedliwości przekonuje, że problem w sądownictwie został zdiagnozowany zanim PiS doszedł do władzy. Zaznacza też, że nie ma wglądu do całego środowiska. - Nie mam dostępu do prywatnej korespondencji sędziów. Jeśli wyjdzie coś jeszcze, to działania zawsze będą takie same. Od sędziów należy oczekiwać wyższych standardów etycznych niż od reszty. Podobnie jak od polityków - stwierdził Ziobro.