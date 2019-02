Michał Rachoń pomówiony w artykule "Przeglądu"? Jest zapowiedź pozwu

Michał Rachoń dopatrzył się nierzetelności w jednym z artykułów "Przeglądu", który miał pokazać go w negatywnym świetle. Dziennikarz, według prawicowego portalu niezalezna.pl, planuje złożyć pozew przeciwko wydawcy gazety.

"Jednym z najbardziej kontrowersyjnych programów jest 'Minęła 20', prowadzony do niedawna przez Michała Rachonia. Pokazywane tam materiały, zwłaszcza te o zabarwieniu rasistowskim, wielokrotnie budziły oburzenie telewidzów. (...) To u Rachonia pokazano materiał, który atakował Pawła Adamowicza za to, że powołał w mieście Radę ds. Migrantów. Zilustrowano go zdjęciami zamieszek z udziałem czarnoskórych mężczyzn" - brzmi fragment artykułu z "Przeglądu".