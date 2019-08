Michał Kołodziejczak założył partię niecały miesiąc temu. Teraz zawiesza działalność

Lider Agrounii zawiesił swój udział w partii Zgoda. Michał Kołodziejczak przekonuje, że nie da się pracować z ludźmi, dla których "palenie papierosów i picie piwa to najwyższe wartości w polityce".

Michał Kołodziejczak zasłynął protestami w Warszawie, podczas których zablokował centrum miasta. Na ulicy pojawiły się wtedy jabłka, świńskie łby i płonące opony jako protest przeciwko polityce rządu w sferze rolnictwa. Lider Agrounii partię Zgoda zarejestrował 25 lipca. Taki ruch zapowiadał już w czerwcu. Jak przekonywał to miała być partia centrowa, chociaż miała też mieć postulaty prawicowe. Był pewien, że ugrupowanie może samodzielnie wystartować w wyborach do parlamentu.

Jak przekonywał ta sytuacja uświadomiła mu, że "potrzebna jest głęboka odnowa w polskiej polityce i wymiana starych układów na nowe". W rozmowie z polsatnews.pl dodał, że nigdy nie interesowała go walka o subwencje wyborcze. To miała być aluzja do ludzi z Kongresu Nowej Prawicy. - Nie będę wyciągać rolników dla ludzi, dla których picie piwa i palenie papierosów to najwyższe wartości - podsumował.