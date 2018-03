Michał Dworczyk: W środę projekty, które doprowadzą do zmiany modelu rządu. "W tym w ustawie o służbie cywilnej"

- Jeszcze w tym tygodniu, w najbliższą środę na Komitet Stały Rady Ministrów trafi projekt zmian legislacyjnych - mówi Dworczyk. - Przede wszystkim to są zmiany w ustawie o służbie cywilnej, które doprowadzą do tej zmiany modelu rządu - zapowiedział w TVP minister.

Szef KPRM poinformował, że politykami będą tylko ministrowie i sekretarze stanu. Jego zdaniem ograniczy to liczbę polityków w rządzie do ok. 50-60 osób. Jak dodał Dworczyk pozostali wiceministrowie będą podsekretarzami stanu w służbie cywilnej "z wszystkimi tego konsekwencjami".