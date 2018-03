Michał Dworczyk kandydatem PiS na prezydenta Warszawy? "Cieszy się zaufaniem"

Jak podaje "Rzeczpospolita" Michał Dworczyk, jest aktualnie najpoważniejszym kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy. W siedzibie PiS trwa spotkanie w tej sprawie.

Od dawna spekuluje się też o powrocie Biedronia do ogólnopolskiej polityki lub o ewentualnym kandydowaniu w Warszawie. Sam oznajmił, że "nie jest zainteresowany" startem w stolicy, choć docierają do niego sygnały, że gdyby to zrobił, miałby szansę na dobry wynik.