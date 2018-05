Michał Dworczyk: musiałem wziąć kredyt, by zwrócić nagrodę na konto Caritasu

We wtorek mija termin wyznaczony przez prezesa PiS na zwrot nagród i premii, które otrzymali ministrowie i wiceministrowie rządu Beaty Szydło. Mają je przelać na konto Caritasu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk wyznał, że musiał wziąć kredyt i sprzedać auto, by zwrócić swoją nagrodę.

Niestety, wielu ministrów i wiceministrów, już dawno wydało pieniądze, które otrzymywali „w kawałkach”, co miesiąc na ich konta wpływało dodatkowo po kilka tysięcy złotych. Po ogłoszeniu decyzji prezesa PiS jeden z ministrów przyznał WP, że będzie musiał wziąż kredyt , by wpłacić pieniądze na konto Caritasu.

O zwrot nagród pytany był w Radiu ZET szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. - Jestem przekonany, że do 15 maja te osoby, które się zdecydują - bo przypomnijmy, to indywidualna, dobrowolna decyzja każdego z polityków - wykonają przelew. Taka była decyzja kierownictwa, ale decyzja dotyczy kierunku, a indywidualnym wyborem jest to, czy się zastosujemy do tego wskazanego kierunku, czy nie. Te pieniądze, które wpłynęły na konta poszczególnych polityków, wiceministrów czy ministrów, są ich własnością. Gospodarować mogą nimi tylko oni - przekonywał Dworczyk.