Michał Dworczyk gościem programu "Tłit"

- Inaczej traktujemy kobiety i dzieci niż młodych mężczyzn w wieku poborowym, którzy są dobrze ubrani i którym jak widać nic nie brakuje - stwierdził wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w TVN24. - Nic nie wskazuje, że grozi im coś złego w ich kraju - dodał. - To jest ciąg do UE, do luksusu i miejsc, gdzie można sobie wydostawać zasiłki i nie pracować - ocenił wiceminister.