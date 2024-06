Miasteczko kontenerowe hitem TikToka. Wiemy, dla kogo powstało

Jak ustaliła Wirtualna Polska, na filmie widać działkę znajdującą się tuż przy drodze wjazdowej do Tarnawatki od strony Huty Tarnawackiej. To właśnie tuż obok znajdzie się węzeł drogowy Tarnawatka, który powstanie na nowej drodze ekspresowej S17 prowadzącej od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego oraz dalej do granicy Polski z Ukrainą w Hrebennem.