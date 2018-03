Miała zostać patronką statku. Gdy PiS się o tym dowiedział zmienił zasady

Dyrygenta Magdalena Kubicka-Netka miała być matką chrzestną masowca "Tczew". Po ogłoszeniu tej decyzji ministerstwo wprowadziło nowe przepisy dotyczące nominacji i zaproponowało własną kandydatkę z PiS, Dorotę Arciszewską-Mielewczyk.

- Jest nam po prostu przykro. Nie ujmując pani Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, nie wiem, jaki ona ma związek z Tczewem - komentuje decyzję wiceprezydent miasta Adam Burczyk - Nowe zasady przyznawania tytułu matki chrzestnej polegają na tym, by były to osoby zasłużone dla rozwoju lub promocji polskiej gospodarki morskiej - argumentuje zmianę rzecznik ministerstwa Michał Kania.

Jak do całego zamieszania odnoszą się same zainteresowane? - Jestem zniesmaczona tą sytuacją, bo uważam, że zasada zachowania szacunku do drugiej osoby nie pozwala na takie zachowanie - mówi Kubicka-Netka. - To dla mnie ogromne wyróżnienie. Właścicielowi jednostki się nie odmawia - wyjaśnia Arciszewska-Mielewczyk.