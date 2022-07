Miała być blacha, jest skarb. Przypadkowe odkrycie w gminie Żary

Cenna kolekcja metalurga

Odnalezione przedmioty mogą wydawać się przypadkowe. Wśród nich znajdują się fragmenty naszyjników, naczynia zwanego situla, żelaznych i brązowych szpil, a także żelazny nóż. Wszystkie te artefakty umieszczone były w ceramicznym naczyniu. Archeolodzy uważają, że nie przez przypadek odnaleziono głównie fragmenty. Taki stan rzeczy wskazuje bowiem, że znalezisko prawdopodobnie należało niegdyś do metalurga. Ponieważ kiedyś metal był bardzo cenny, uszkodzone przedmioty, a nawet ich fragmenty, przetapiano i przerabiano na inny towar. Gromadzony przez rzemieślników kruszec miał dużą wartość, więc często przechowywano go w różnych kryjówkach, by nie stał się celem rabunku. Tak mogło być i tym razem. Podobne znaleziska w tym rejonie miały już miejsce.